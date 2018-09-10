Выявлена сумма штрафа за пинок российскому полицейскому

В Красноярске суд вынес наказание для местной общественной деятельнице Наталье Подоляк, которая на днях дала пинок по ноге полицейскому во время запрещенного митинга.

Судимую обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Суд наказал Наталью Подоляк по части 1 статьи 318 УГ КФ «Применение не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти». Помимо этого, женщина должна компенсировать моральный ущерб пострадавшему полицейскому, данная выплата составит 20 тысяч рублей.

Напомним, что случай, по которому судили Наталью Подоляк, произошел еще в прошлом году 5 мая. Сама женщина в том митинге не учувствовала, она мимо шла по своим делам и решила разобраться в том, что там происходило. Затем Наталья Подоляк увидела, как полицейские молодого парня тащат по земле в сторону автозака, женщина не смогла остаться в стороне и решила заступиться за парня, дав пинок одному из полицейских по ноге. После этого женщину тоже затащили в автозак.