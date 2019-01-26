Авиабилеты в России подорожали на треть

Цены на авиабилеты за декабрь февраль по разным направлениям выросли на 5-33 процента. Это отмечают сервисы их электронной продажи, данные публикует во вторник, 26 февраля.



Перевозчики заявляют, что работают на грани себестоимости, и напоминают об ослаблении рубля. Эксперты говорят, что компаниям пришлось повысить цены, чтобы возместить выросшие расходы.

По информации Biletix, цены на российские рейсы поднялись на 17 процентов (с 11,4 тысячи до 13,4 тысячи рублей), на международные на 23 процента (с 18,3 тысячи до 27,3 тысячи рублей). У Aviasales цифры меньше: на 7 процентов внутри страны (до 7,4 тысячи) и на 5 процентов за рубеж (до 47 тысяч). Худшие показатели приводит сервис OneTwoTrip 33 и 18 процентов соответственно.

Сильнее всего подорожали рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Самару. На международных направлениях резкий скачокнаблюдается на маршрутах Москва Барселона и Петербург Бангкок.

Некоторые билеты подешевели, добавляет газета. К примеру, из Москвы в Петербург и из Краснодара в Тюмень.