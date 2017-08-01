Установлена чартерная программа в связи с большим туристическим потоком на Кипр из регионов России

Чартерные рейсы на Кипр, теперь задействованы в аэропортах Санкт Петербурга, Ростова на Дону и Краснодара. Чартерную программу запустил туроператор «Анекс Тур» в связи с востребованным у российских туристов направлением на курортный остров.

«Воздушной переправой» россиянам послужат самолёты чартерной авиакомпании «Азур Эйр». Из Санкт Петербурга будет осуществляться два рейса в неделю (начиная с конца апреля), один раз в неделю (начиная с конца мая) будет запущен рейс из Краснодара, и пока всего один рейс из Ростова на Дону будет задействован с начала июня. Цены на семидневный отдых по заданным выше направлениям будут варьироваться: от 63 тысяч рублей на троих (два взрослых и ребёнок) из Санкт Петербурга, вылет из Краснодара (тем же составом) обойдётся россиянам от 75 тысяч рублей, но рекордно дорогим из трёх задействованных в чартерной программе городов, стал Ростов на Дону, там недельный отдых на троих начинается от 102 тысяч рублей.