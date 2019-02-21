Авиакомпания «Fly Dubai» значительно снизила цены на авиабилеты из регионов России

Список стран с 25%-ой скидкой на билет пополнили: Салалу, Дубай, Маскат и Катманду. Билеты со скидкой доступны с учётом отправки из Ростова на Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Минеральных Вод и Самары, если воспользоваться услугами авиакомпании «Fly Dubai».

Билеты со скидкой в Вену из Москвы готова предложить авиакомпания «Лоукостер» (в марте и апреле цены упадут до 8 722 рублей), подключилась к акции скидок и «Ural Airlines» с предложением отправки из Домодедово в Венецию в начале весны (всего за 9 446 рублей).

Интересное предложение готов преподнести, туристам (которые желают посетить больше одной страны, за одну поездку ) туроператор «Круизный Дом». Предложение представляет из «себя» курсирующий маршрут, путь которого пролегает в таком порядке «ОАЭ-Оман-Иордания-Греция-Дубай-Маскат-Салала-Акаба-Афины». Стоимость предложения 57 923 рублей.