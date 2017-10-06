Авиакомпания «Aegean» заканчивает распродажу билетов с 40 %-ой скидкой в Грецию

Возможность попасть «в Грецию со скидкой на бархатный сезон» в этом году, туристам, предоставляет авиакомпания «Аegean». Компания проводит распродажу билетов с 40%-ой скидкой (до 25 февраля).

Даты перелёта выпадают с 9 сентября и по 26 октября. Ради примера: Перелёт в Салоники из столицы и обратно обойдётся всего лишь в 6370 рублей. В свою очередь, турецкая авиакомпания, «Turkish Airlines» предлагает туристам отдохнуть в Израиле (на курорте Тель-Авив). Отправка из, Санкт Петербурга, в курортный город начнётся с апреля. Цена за перелёт «туда и обратно» - 13 726 рублей.

Слетать на семидневный отдых в Будапешт (Венгрия), предлагает компания «Wizz Air». С Москвы в Будапешт и обратно, цена перелёта составит 6 366 рублей. Дата отправки назначена на 13 мая.