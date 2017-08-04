В 2020 году будут осуществляться морское путешествие из Сочи с заходом в столицу Абхазии

Крупные туроператоры России уверены, что заход туристического судна в морскую гавань Сухуми (столица Абхазии) войдёт в приоритет у российских туристов.

«Морское путешествие продлиться на четыре дня дольше обычного семидневного круиза и разуметься стоимость его повыситься с 26 тысяч за недельный тур до 30 тысяч (учитывая остановку в Сухуми)» сообщил директор одного из крупнейших туроператоров Сергей Ромашкин.

Морской путь будет оправдан и быстрым пограничным и таможенным проходом (планируется проходить паспортный контроль ещё в Сочи) ведь дорожный транспорт стоит на границе гораздо дольше в связи с большими очередями. Таким образом, привычный морской путь, проходящий по графику три раза в месяц «Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь» будет дополнен заходом в Сухуми (правда только один раз в месяц).