Желающих отдохнуть этим летом в Сочи ждут прошлогодние цены

«Руководство Сочинских отелей пообещало не повышать цены на курортный сезон и оставить прошлогодние наценки» об этом событии стало известно на туристическом форуме 21 февраля проходившем Сочи.

За весь прошлый год Сочи посетило 6,5 миллионов туристов, это привело к тому, что почти 80% отелей было заполнено отдыхающими. «В этот год, мы надеемся, что поток туристов не уменьшится, и в связи с этим решили сохранить цены на проживание в отелях как в прошлом году» сообщил на форуме заместитель главы курорта Сергей Юрченко. В Крыму же к майским праздникам цены и вовсе снизят до 9%, а в нескольких пятизвёздочных отелях цены уменьшат до 14%.