Туристы променяли Сочи на Турцию

В битве актуальных курортов «Сочи и Турции» (основываясь на предпочтениях российских граждан) побеждает Турция.

Принявшие участие в опоросе за «предпочтение между курортами» респонденты выбрали заграничный отдых (из 250 участников 53 процента проголосовали за Турцию). Опрос проводил журнал «HotLine trravel». Причиной предпочтений отдыха заграницей стали «цены» устанавливаемые сочинскими отелями, ведь если сравнить цену на проживание в отелях российского курорта и тур включительно с перелётом, к примеру, в курорты Анталии, то «можно понять предпочтения россиян» в пользу заграничного отдыха.

Также родной курорт российских граждан приносит неприятный сюрприз под видом «ротавирусной инфекции» (сопровождающуюся диареей). Причиной инфекции, является слив канализации в море, что и отбивает желание посещать курорт.