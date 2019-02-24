На весенние праздники россияне отдают предпочтение отдыху в Сочи и Италии

Исследование проводили работники онлайн - сервиса по продаже билетов «Ozon Travel». В предпочтении отдыха (во время весенних праздников) россияне выбрали в этом году Сочи и Италию.

Сотрудники, проводившие исследования, выяснили что Сочи, как место для отдыха в весенние праздники (с 8-ым марта включительно) уже как несколько лет излюбленное место у россиян. Скупленные билеты в 2019 году, уже превысили процент продаж в сравнении с 2018 годом, на 22%. Первенство из стран дальнего зарубежья в этом году заслужила Италия, билеты купленные российскими туристами, превысили продажи прошлого года на 56%.

Вторая позиция в списке «весенних курортов у россиян» за Санкт-Петербургом и Арменией. Замыкают список: путешествия в Симферополь, Краснодар и Калининград. Туры в Турцию, Таиланд и Германию, также заслужили внимания у россиян на отдых этой весной.