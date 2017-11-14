Петербуржцы шокированы: В культурной столице восход наступил на полчаса раньше

Очевидец зафиксировал восход Солнца, который должен был наступить на 30 минут позже.

Житель Санкт-Петербурга разместил в одной из групп, посвященной аномальным явлениям и НЛО, интересные снимки. В культурной столице России восход наступил на полчаса раньше. Очевидец точно уверен в этом, потому что ежедневно выходит из дома в одно и то же время. Вчера Солнце взошло приблизительно в 8 ч 8 мин, а сегодня появилось на горизонте значительно раньше – в 7 ч 39 мин.

Под фотографией разыгрались жаркие споры относительно увиденного. Петербуржцы были шокированы происходящим. Некоторые подтвердили, что в тот день действительно происходило что-то странное, а небо было окрашено в алые оттенки. Другая часть аудитории, наоборот, уверена, что ничего мистического и загадочного в этом нет.

Пока не понятно, почему восход Солнца наступил раньше положенного времени. Уфологи и люди, которые верят в аномальное, свяжут это с НЛО или планетой-убийцей Нибиру.