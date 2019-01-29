Мусульмане избегают южнокорейскую музыку из-за гомосексуализма в культуре - проповедник

Индонезийский проповедник грубо высказался о К-pop культуре, как о пропаганде гомосексуализма и свободных отношений.

В Индонезии популярный исламский проповедник высказался о том, что популярные корейские группы и сама культура К-pop опасны для консервативного исламского общества, так как такая музыка «пропагандирует гомосексуализм и свободный секс». Проповедник также призвал покаяться всех поклонников корейской культуры в мечетях Джакарты.

Фуад Наим, индонезийский духовник, у которого почти 56 тысяч подписчиков в сети Instagram, сказал, что культура K-pop «втягивает мусульман в горящий котёл ада», подвергая их воздействию ЛГБТ-отношений и аморального образа жизни.

Выступая во вторник в мечети в Южной Джакарте, Фуад признался, что ранее он был вовлечен в «Корейскую волну», поскольку глобальное культурное влияние Южной Кореи стало необычно популярным. Сейчас священник проводит кампанию против K-pop и умоляет своих мусульманских фанатов избегать южнокорейскую музыку.

«K-pop предлагает что-то интересное и освежающее, как вода, которая фактически втягивает мусульман в ада», – сказал Фуад.