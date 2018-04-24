Не Бузова, а Ходченкова: Киркорова заподозрили в романе с известной актрисой

Король ремейков поделился с фанатами в Instagram совместным снимком с Ходченковой.

Такое фото не осталось без внимания. Ведь Светлана и Филипп выглядят такими счастливыми на снимке. Масло в огонь подлил комментарий Киркорова: «Что-то задумали. Ну, а в друг!». После этой публикации в комментарии посыпались вопросы о планах относительно известной актрисы Ходченковой. Большая часть сообщений касалась совместных съемок и похода в ЗАГС. Этот вопрос особенно интересовал фанатов. Киркорова подозревали в романе и с Ольгой Бузовой. Именно с ней короля отечественного шоу-бизнеса видели в последнее время и сама пара рассказывала, как отдыхала вместе.

Несмотря на интригу снимка, подписчики прекрасно знакомы с увлечением звезды. Киркоров обожает делать совместные фото с коллегами и друзьями. Фоловеры Киркорова в Instagram считают его неугомонной личностью. Ведь он ежедневно преподносит читателям новые сюрпризы, и роман с Ходченковой может стать именно таковой неожиданностью. Сам же исполнитель на данный момент не подтвердил информацию о любовных интригах с актрисой.