В столице США встретили масленицу

На праздновании в США, выступил посол России Анатолий Романов: «Масленица - один из самых ценных народных праздников в России, в свою очередь празднование торжества в российском посольстве Вашингтона, уже около 20 лет является поводом, для благородных дел.

Это поддержка малообеспеченных семей и домов престарелых, а также предоставление помощи нуждающимся детям (с тяжёлыми формами заболеваний) через благотворительные православные фонды. Перед собравшимися, выступали молодёжные музыкальные и танцевальные коллективы, включая знаменитый ансамбль «Матрёшки», балетный коллектив Тамары Мануковской и другие. После выступления, прибывших гостей угощали традиционными блинами.