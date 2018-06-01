Немецкий футболист обменял свадебные подарки на средства для помощи нуждающимся детям

Месут Озил является игроком лондонского клуба «Арсенал». Сегодня в день своей свадьбы он заявил, что поможет материально тысяче детей из неблагополучных и бедных семей по всему миру.

О намерении помочь детям он рассказал в своём Instagram. Решение было принято совместно с его невестой Амине Гюльше. Многие друзья, поклонники, родственники интересовались пожеланиями к свадьбе Озила и Амине. В день торжества молодожены пригласили всех у кого есть желание поддержать и помочь благотворительному проекту, в котором они участвуют сами. Мероприятия организованы совместно с организацией BigShoe. Молодая пара пообещала взять на себя все расходы на операции для 1000 детей.

Футболист рассказывает, что вместе BigShoe уже не единожды занимались организацией подобных проектов. Сбор средств для нуждающихся детей проводился в рамках чемпионатов мира по футболу в Бразилии и России, а так же три года назад в Африке.

Кроме этого, в 2014 году полученные средства после чемпионата мира Месут Озил пожертвовал на оплату операций бразильским детям. Сумма пожертвования составила около 240 тысяч фунтов стерлингов.