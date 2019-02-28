Туры в Доминикану приравниваются в цене с отдыхом на Кубе

Самые доступные туры по отдыху в Доминикане стартовали с 1-го марта. Семидневный тур на двоих с проживанием в трёх-звёздочном отеле в «Пунта-Кана» (район в юго-восточной части побережья Доминиканы) с вылетом из Москвы 5 марта обойдётся туристам в 85 тысяч рублей. Аналогичный отдых на Кубе обойдётся, желающим отдохнуть, в 98 тысяч рублей, а в Мексике от 94 тысяч рублей, сообщают источники.

Интересно, что в январе этого года, цены на курорты Доминиканы, были гораздо выше. Кроме этого, министерство туризма Доминиканы сообщило, что туристический поток в страну гораздо вырос, по данным работников доминиканского аэропорта «Ла-Роман» тур-поток за январь этого года вырос на 93% в отношении прошлого года.