Самые роскошные туры за границу на 8 марта

Крупный туристический сервис «Aviasales», исследовав рынок продаж билетов на 8-9 марта (на самые дорогие туры), составил рейтинг городов, в которых предпочитают проводить праздник россияне «с размахом».

Тройка туристов из России предпочли провести праздник в Дубае (оформив тур на 538 тысяч рублей) с вылетом из Москвы. Следом идёт пара россиян решивших отдохнуть на Китайском острове «Хайнань», забронировав билеты на сумму 289 тысяч рублей, с отправкой из аэропорта Санкт-Петербурга. Париж также вошёл в тройку лидеров, москвичи приобрели билеты на сумму 287 тысяч рублей. Один россиянин из столицы решил отправиться в Сан-Франциско, купив билет стоимостью в 184 тысяч рублей. Следом идёт турист выбравший направление Тампа (США), билет в вылетом из Анапы обошёлся ему в 166 тысяч рублей.

Остались так же и те россияне, которые решили встретить праздник внутри страны. Купленные билеты с направлением Казань- Санкт Петербург (109 тысяч рублей) и Москва-Махачкала (97 тысяч рублей) вошли в список самых дорогих туров в России на проведение 8-го марта.