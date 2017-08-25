Власти Москвы дали разрешения на снос спортивного комплекса «Олимпийский»

В новостях канала «Москва 24» сообщили о намерениях властей снести спортивный комплекс «Олимпийский». Объект давно перестал отвечать международным стандартам, помещения в здании в последнее время сдавались под магазины, но это не меняет того что комплекс «морально устарел».

Также стало известно, что у здания появился новый владелец. Новый собственник готов внести в полную реконструкцию объекта около 400-сот млн. долларов. На территории «Олимпийского» выстроят: рестораны разной кухни, новенький каток, парковочную площадку (вместимостью на 5-ть тысяч мест) и огромный кинотеатр. Кроме этого новый владелец обещал реконструировать исторический фасад объекта. То есть, восстановить и развить до современного уровня футбольные и хоккейный поля спорткомплекса, а также оснастить бассейны «Олимпийского» последними в выпуске системами очистки воды. Спорткомплекс подвергнут капитальной реконструкции в 2021 году.