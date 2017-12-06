Попов предупредил о возможных новых допинговых скандалах

Кандидат на пост главы Олимпийского комитета России титулованный пловец и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов призвал спортсменов и спортивных функционеров объединиться в преддверии Летних олимпийских игр 2020 года.

Выступая на собрании во Всероссийской ассоциации летних видов спорта, Попов высказал мнение, что в результате кражи информации из Московской антидопинговой лаборатории, относящейся к 2012 – 2015 годам, России грозят новые допинговые разбирательства и скандалы. Поэтому всем представителям российского спорта нужно объединиться и выступить единым фронтом. «По одному нас перещелкают», - цитируют Попова СМИ.

Александр Попов также считает, что задачей ОКР должно стать возвращение страны на прежние позиции в международных спортивных организациях. Российские спортивные интересы в юридических спорах должны представлять россияне, уверен Попов. В частности, нужно добиться возвращения РУСАДА.

На все это у России есть не больше года, уверен кандидат на пост главы ОКР.

Напомним, в результате серии допинговых скандалов Международный олимпийский комитет запретил россиянам выступать на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане под национальным флагом. Делегация выступала под флагом МОК, а спортсменов представляли как «олимпийский атлет из России».