Ректор МГУ заявил об открытии новой антидопинговой лаборатории в июне

Виктор Садовничий рассчитывает в июне обратиться к Оливье Ниггли, генеральному директору WADA, и обсудить с ним кандидатуру главы новой российской антидопинговой лаборатории, которая к тому времени должна открыться при Московском госуниверситете.

Ректор МГУ рассказал, что сейчас заканчивается процесс реконструкции и запуска лаборатории в стенах вуза. До конца мая в новое помещение перевезут часть оборудования из старой московской лаборатории, а также начнут закупать новое.

Кроме того, по словам ректора в штат МГУ уже введены четыре десятка сотрудников будущей лаборатории, все они имеют опыт работы с антидопинговыми пробами. Временно назначен исполняющий обязанности, в задачу которого входит следить за соблюдением международных правил в процессе ввода объекта в эксплуатацию. Пока все специалисты работают по совместительству, за средства университета.

Вопрос о главе лаборатории Садовничий намерен обсудить с первым лицом WADA Оливье Ниггли в начале июня, накануне сдачи новой лаборатории в эксплуатацию. Ректор не исключил, что WADA порекомендует на этот пост конкретного специалиста.

Напомним, в 2017 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании новой лаборатории при МГУ после того, как WADA признало работу РУСАДА не соответствующей своему кодексу и остановило работу московской антидопинговой лаборатории.

Несколько дней назад СМИ обнародовали текст письма, которое российские спортивные функционеры направили в WADA. В мире это обращение расценили как признание выводов доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, с которого и начался российский допинговый скандал. Однако министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия показала свое принятие решения МОК и готова к дальнейшему международному спортивному сотрудничеству. Что до доклада Макларена, российская сторона по-прежнему считает его бездоказательным.