На допинге попались четыре российских биатлониста

В адрес Союза биатлонистов России пришла информация об очередном нарушении российскими спортсменами правил антидопинга.

В настоящее время проводятся соответствующие расследования и проверки. О результатах будет известно позже. Однако уже сейчас есть данные о том, что трое из четырех заявленных спортсменов уже завершили свою карьеру. Это Светлана Слепцова, Евгений Устюгов и Александр Чернышов. Четвертый биатлонист, которого таже подозревают в приеме допинговых средств - Александр Печенкин, в настоящее время не входит в состав сборной нашей страны. Сейчас в течение двух недель спортсмены должны определиться, будут ли они оспаривать данное заявление.

Союз биатлонистов планирует провести должные разбирательства как в отношении самих спортсменов, так и в отношении их тренеров. Также СБР отмечает, что последний раз положительные пробы на допинг среди биатлонистов были зафиксированы в 2013 году.

Напомним, что Светлана Слепцова - олимпийская чемпионка олимпиады в Ванкувере 8 лет назад, завершила свою карьеру в прошлом году. Евгений Устюгов - двукратный олимпийский чемпион, ушел из спорта после Сочинской олимпиады в 2014 году. Александр Чернышов - призер Чемпионатов страны, успехов в международных соревнованиях не достигал.