Биатлонист Антон Шипулин едет на Кубок мира

Российский биатлонист Антон Шипулин примет участие в Кубке мира, который начнется 2 декабря в Словении. Решение о продолжении профессиональной карьеры спортсмен озвучил на своей странице в Instagram. «Спасибо огромное болельщикам за поддержку! Увидимся на Кубке мира», - написал Антон. Все подробности он обещал рассказать в эфире телеканала «Матч ТВ» в 16:00 мск.

Подготовку к сезону биатлонист планирует провести в Греции, совместно с другим россиянином Александром Легковым. Антон Шипулин сообщил, что находится не в самой оптимальной форме, поэтому хочет проверить себя под нагрузками. Президент российского Союза биатлонистов Владимир Драчёв считает, что Антон вернется к оптимальным показателям после Нового года и добьется хороших результатов.

Антон Шипулин вместе с командой стал олимпийским чемпионом на играх в Сочи. За свою карьеру биатлонист поднимался на подиум более 40 раз, становился лидером индивидуального зачета в масс-старте и 11 раз выигрывал индивидуальные гонки на Кубках мира.