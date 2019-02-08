Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира

Биатлонист из Норвергии Ветле Шостад Кристиансен стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Кристиансен в пятницу пробежал дистанцию за 23 минуты 29,7 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Симон Дестье (+1,3 секунды; 1 промах), третьим стал немец Роман Рес (+22,4; 1).

Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бё четыре раза промахнулся на втором огневом рубеже и в итоге занял пятое место (+41,5).

Лучший из россиян Евгений Гараничев финишировал на 15-м месте с одним промахом (+1.07,3). Его соотечественник Александр Поварницын стал 24-м (+1.27,4; 0), Александр Логинов занял 28-е место (+1.32,6; 3), Эдуард Латыпов - 48-е (+2.19,5; 3), Юрий Шопин - 55-е (+2.34,1; 2), а Сергей Корастылев - 77-е (+3.34,6; 5).