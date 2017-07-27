Фристайлист Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике

Лыжный акробат из Российского города Ярославль одержал первенство на чемпионате мира. В США штате Юта 07.02.19 прошли соревнования по лыжной акробатике – сообщает ТАСС. Первое место занял спортсмен – Максим Буров набрав (130, 09 бала).

Лыжный акробат признаётся в буре эмоций охвативших его после победы, ведь это его первое золото. Спортсмен признается, что победа была не из легких. Серди побед Бурова чемпионский титул среди юниоров, серебро и юниорское золото на первенстве в Раубичах, а теперь и золотая медаль в Дир-вэлли.

Второе место получил украинец Александр Абраменко (126, 24 бала), отставший от Бурова на четыре бала, Тройку замыкает швейцарец Ной Рот (125, 22 бала). Медаль, завоеванная Александром Буровым, стала пятой по счёту в первенстве сборной России в этом виде спорта на чемпионате мира.