Эксперты Роскачества «объяснили» как правильно выбирать коньяк в российских магазинах

Проверку экспертов прошли пять брендовых производителей спиртного напитка. Четыре из них французского производства, а один российского. Все пять производителей крепкого напитка удостоились максимального бала – (4,7).

По каким критериям выбирать коньяк, объяснил эксперт Роскачества. «Первое на что нужно обратить внимание, так это на этикетку продукта (внимательно просмотреть всю информацию).

Когда напиток уже куплен и распакован, можно определить его «годичность». «Чем светлее коньяк, тем меньше выдержка» отмечает эксперт. Кроме этого, стоит обратить внимание на консистенцию напитка, хороший выдержанный напиток, будет придавать вкус вязкости, а также медленнее стекать по стенкам бокала. Цена на «приемлемый» коньяк составляет от 450 рублей за пол-литровую ёмкость.