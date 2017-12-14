Отдал Аллу с концами: Киркоров прогнулся перед Галкиным в битве за Пугачёву после праздника «жёлтых цветов»

Киркоров признался Примадонне в любви, что не делает даже её муж.

После праздника «Желтых цветов, весны и солнца» стало очевидно, что Филипп Киркоров, бывший супруг Примадонны, прогнулся перед нынешним мужем Максимом Галкиным в битве за Аллу Борисовну. Не так давно ходили слухи о том, что Галкин хочет спихнуть свою жену обратно Киркорову, чтобы доказать не только свою виновность в разладе паре великих артистов. До этого все упрекали Максима за его многочисленные измены на стороне, в том числе, за неприкрытую связь с Юлией Барановской, ведущей ток-шоу «Мужское/Женское».

Филипп недавно поделился своим комментарием по поводу сегодняшнего «праздника», который ввела в 16 лет Алла Борисовна. «Алла Пугачева подарила всем нам замечательный праздник «Жёлтых Цветов, Весны и Солнца», который придумала в свои 16 лет, и назвала его «Первое воскресенье весны», и вот лично мне, уже 30 лет выпадала радость делить этот праздник с ней и с ее друзьями, причём каждый раз для нас всех Большая Загадка и Тайна – куда отправится наша затейница и выдумщица Алла, и где мы «Разрешим Весну»!» – пишет Филипп с явными нотками любви и восхищения.

В этом году, к сожалению Филиппа, артист встречал этот день не в Москве, а в Хабаровске, откуда и опубликовал эту запись. «Душой и всем сердцем сейчас нахожусь с Аллой, с ее семьёй и нашими общими друзьями, которые уже что-то задумали и готовятся «РАЗРЕШИТЬ ВЕСНУ», впустить весеннюю атмосферу в свои сердца!» – добавляет он дальше.

В целом, такая большая тирада искренних и пламенных речей Филиппа, то, с какой любовью он пишет эти слова, говорит лишь об одном – Киркоров до сих пор любит Примадонну искренними чувствами и готов забрать Аллу у Максима, который её отдаёт с концами.