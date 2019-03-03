«Какая вечеринка без драки»: После праздника Пугачевой фанаты заметили у Галкина синяк под глазом

Скорее всего, перед мероприятием «Праздник весны» юморист хорошо отметил начало прихода тепла.

В первое воскресенье весны по традиции Алла Пугачева устраивает у себя вечеринку, таким образом, отмечая начало теплого сезона. Судя по публикациям в сети, Примадонна дала добро супругу на то, чтобы он употреблял спиртные напитки. Однако Алла Борисовна не предусмотрела один момент, Максиму Галкину на утро необходимо было появится на канале «МУЗ-ТВ».

Эта оплошность стало достояние общественности. Дело в том, что на мероприятии юморист выглядел помятым, а также был не готов настраиваться на что-то. Больше всего внимания в утреннем состоянии Галкина привлекло то, что у звезды под глазом красовался синяк, и это заметили фанаты. В сети пользователи отметили, что мероприятие удалось на славу. Также писали, что какая вечеринка могла состояться без драки.