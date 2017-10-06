«Ставки повысились»: Галкин рассказал, какую роль сыграла Пугачева в его успехе

Юморист поведал, считает ли себя подопечным легендарной Примадонны.

Недавно юморист Максим Галкин и супруг Аллы Пугачевой пообщался с журналистами и поведал некоторые факты из личной жизни. Главным образом разговор был настроен на рассказ, какую роль сыграла Примадонна в его успехе. Пародист уверен, что всего добился сам, тем более, что первые шаги в карьере он делал задолго до Аллы Борисовны. В себе он всегда был уверен и чувствовал самодостаточность, а «быть при Пугачевой» - это не его роль. Однако, когда у него появились отношения с певицей, то ставки повысились. По словам Галкина, супруга не играла роли в его карьере юмориста, а просто помогла ему стать певцом. Помимо этого супруга дает советы юмористу, как вести себя на публике, как одеваться.

На вопрос, считает ли Галкин себя равным Пугачевой, отвечает, что нет, ведь Примадонна у нас одна. Кроме этого знаменитый пародист отметил, что ему нравится появляться с Аллой Борисовной на публике, ведь она становится «царицей пространства», и это ему очень нравится. По поводу семейной жизни Максим Галкин говорит, что настоящая идиллия, ведь за все время отношений они с Примадонной поругались всего два раза. Отметим, что в обоих случаях юморист первый шел на мировую и просил прощения.