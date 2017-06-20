Умер греческий фотограф Яннис Бехракис

Греческий фотограф Яннис Бехракис, получивший Пулитцеровскую премию в 2016 году за его способ изображения кризиса с беженцами, умер от рака в 58 лет, сообщил в воскресенье члены его семьи.

Беракис был старшим репортером агентства Reuters в Греции, где он начал работать в 1988 году. В течение трех десятилетий Бехракис гастролировал по нескольким точкам конфликтов, в таких местах как как Афганистан или Сьерра-Леоне. Так же его работы посвящены «арабской весне».

Его ранняя смерть вызвала ужас в Греции, где и политики, и коллеги выразили свои соболезнования, в том числе Алексис Ципрас, премьер-министр Греции, который написал в своем Твиттере: «Его фотографический объектив увековечил боль, войну, страдания. Я приношу мои глубокие соболезнования его семье и родственникам».

«Потеря в мире информации огромна, мало кто оставляет все, чтобы уловить правду, еще меньше это происходит в нынешние времена быстрых и легко воспринимаемых новостей и кровавых заголовков. Яннис Бехракис защищал это в четырех углах мира», - сказал Лефтерис Крецос, заместитель министра информации и цифровой политики. Также ассоциация иностранной прессы в Афинах хотела воздать ему должное. «Яннис лично побывал на многих войнах, а также на политических, социальных и спортивных событиях, которые наблюдались в мире в последние десятилетия. Сказать, что он открыл их для нас с помощью своей камеры, было бы недостаточно, его образы сформировали то, как мы воспринимаем события».