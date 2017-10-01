Букет «долгожитель»: Роспотребнадзор рассказал о том, как правильно выбирать цветы на 8 Марта

В преддверии праздника 8 Марта Роспотребнадзор напомнил о правилах выбора и условиях хранения живых цветов.

На своем сайте Роспотребнадзор сообщил о том, что выбор цветов к празднику ответственное дело и, чтобы цветы дольше простояли и, соответственно, дольше радовали глаз, необходимо следовать некоторым критериям.

Во-первых, необходимо научиться определять свежесть цветов. Ведомство дало несколько подсказок: бутон цветка должен быть полураскрытый и плотный на ощупь, лепестки эластичными и хорошо держать форму бутона, стебель обязательно должен быть крепким и в меру сочным со светлым срезом.

Во-вторых, чтобы букет дольше простоял и дольше дарил радостное настроение, следуйте рекомендациям: не оставляйте цветы надолго без воды, защитите букет от неблагоприятных погодных условий с помощью упаковки или бумаги, избегайте резких перепадов температур, зайдя в помещение с улицы не снимайте упаковку сразу, а дайте цветам немного согреться.

В-третьих, перед тем как поставить цветы в вазу подрежьте еще раз стебли и удалите нижние листья, растворите в воде специальные средства или добавьте немного сахара.

Также не забывайте о правильном соседстве цветов. Таких «соседей» как красные розы, ландыши и рододендроны не выдерживает большинство цветов, но если добавить веточку туи, то это поможет вашему букету надолго оставаться свежем.



