В Алтайском Крае объявились мошенники по вывозу мусора

В Алтайском крае объявилась группа лиц выдающих себя за работников АО «Эко - Комплекс»

Лже-представители коммунальной службы идут на хитрость и пользуются доверчивостью людей. Двое молодых людей (выдающих себя за представителей службы) предлагают заключить договор, жителям домов, на вывоз мусора. Цену за оформление услуги мошенники оценили в 200 рублей. Со слов ген директора «Эко-Комплекс» Никиты Боброва: «Наши работники, никогда не стали бы предлагать свои услуги, совершая обход домов для заключения договоров».

Также Бобров уточнил, что исключением являются только юридические лица. «Наши сотрудники за оформление документов деньги не берут, а коммунальные услуги люди должны оплачивать в банках или отделах почты» не забыл упомянуть директор «Эко-Комплекса».