Российские специалисты подсчитали, жители каких областей страны, больше тратят денег на вывоз мусора

Подсчёт проводили эксперты компании «Финэкспертиза». Исследования показали, что каждый среднестатистический российский гражданин тратит за услугу вывоза мусора 1225 рублей в год.

Ценовой показатель за услугу по вывозу мусора, у россиян проживающих в Московской области, оказался самым высоким. Среднестатистический житель столицы тратит за услугу 3062 рубля. Недалеко ушёл показатель и у жителей Ленинградской области (2845 рублей в год), жители Камчатского края тратят за вывоз мусора (2645 рублей в год), россияне проживающие в Нижегородской области выплачивают за услугу по (1876 рублей в год), трафик выплаты у людей в Туле составил (1753 рубля в год). У жителей Волги в среднем уходит 1519 рублей в год за вывоз мусора.

Эксперты объяснили, с чем связан такой «дисбаланс» между регионами. «На ценовой фактор за услугу сильно влияет расположение инфраструктуры по переработке отходов в городе, а также численность населения и её платёжеспособность» объяснили в «Финэкспертизе».