«Ромир»: средний чек за покупки россиян упал до двухлетнего минимума

Россияне вот уже четыре месяца подряд оставляют в магазинах все меньше денег. Об этом свидетельствуют данные исследования так называемого среднего чека, проведенного компанией «Ромир».

Как подсчитали в «Ромире», сейчас средний чек (траты в среднем за один поход в магазин) по стране составляет 496 рублей. Это практически двухлетний минимум, говорят специалисты. Подобные низкие значения этот показатель имел весной 2016 года, однако тогда средний чек показывал медленный рост. В марте он составлял 491, а в апреле – 493 рубля. Уже в мае 2016 года показатель вырос до 497 рублей. Сейчас ситуация обратная: по сравнению с июнем этого года, в июле средний чек уменьшился на 17 рублей (чуть более 3%), и тенденция к снижению показателя сохраняется уже четвертый месяц.

В «Ромире» рассказали, чот лидерами падения среднего чека стали два региона – Южный федеральный округ (423 рубля, -7,6%) и Дальний Восток (442 рубля, -7,5%). Вырос показатель только на Северном Кавказе – там за один раз в магазине оставляют в среднем 681 рубль (+15%).

Москвичи в июле тратили на поход в магазин в среднем 677 рублей (-1,2%), а питерцы – 636 рублей (-7%).

Кроме того, исследование показало, что россияне несколько пересмотрели подходы к выбору магазинов для покупок. Так, больше всего снизилась сумма среднего чека за покупки в гипермаркетах (на 7%) и супермаркетах (на 4,8%). В дисконтных магазинах чеки сократились в среднем на 3,4%. А вот в небольших магазинчиках с обычной розничной торговлей продажи, наоборот, выросли на 1,7%.