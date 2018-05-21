Средняя сумма потребительских кредитов растет из-за отложенного спроса россиян

По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер потребительских кредитов с начала года вырос почти на треть и составляет около 209 тысяч рублей. Россияне спешат реализовать отложенный спрос на импортную бытовую технику и электронику, говорят специалисты.

Аналитики НБКИ говорят, что средняя сумма потребительских кредитов увеличивается с начала этого года. В январе она составляла порядка 146 тысяч, в феврале – 155 тысяч рублей. В апреле этот показатель стремительно пошел вверх и сейчас достигает 209 тысяч рублей – на треть больше, чем в начале года. Причем растет не столько количество выданных кредитов, сколько их размер.

Такие данные, отмечают специалисты, говорят о том, что заработал так называемый отложенный спрос. На фоне кризисных экономических явлений россияне несколько лет откладывали крупные покупки. К тому же, граждане отлично усвоили связь между ослаблением национальной валюты и ростом цен на импортные товары, ведь даже стабилизация рубля не уменьшает ценники в магазинах. И хотя реакция на колебания курсов валют стала менее выраженной, сейчас люди стараются купить импортную технику в ожидании возможного подорожания. А банки умело поддерживают это стремление, предлагая потребителям различные кредитные акции.