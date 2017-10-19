Средняя сумма кредита наличными достигла рекордного значения

За первый квартал этого года банки в России выдали кредитов на общую сумму в 1 триллион рублей, при этом рост портфеля потребительских кредитов составил почти половину этой суммы. Эксперты считают, что части населения, которая пользуется кредитами, угрожает опасность задолжать больше, чем они смогут отдать.

Как рассказал генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин, специалисты ожидают, что средняя сумма кредита в стране будет расти до конца текущего года. Хотя уже сейчас средний размер кредита наличными, который часто называют кредитом на неотложные нужды, уже достиг своего рекордного значения – 141 тысяча рублей. В Москве эта сумма и того больше – 320 тысяч. Причинами этого называют увеличения граничной суммы кредитов, а также снижение ставок по кредитам и появление на рынке новых крупных участников.

Эксперты говорят, что наличные кредиты – самый чувствительный индикатор экономической ситуации. Так, средний размер кредита в 2014 и 2015 годах на фоне кризиса составлял 105 и 72 тысячи рублей соответственно. В последующие годы, по мере улучшения экономической ситуации в стране этот показатель также увеличивался.

Однако специалисты говорят и об обратной стороне медали. Дело в том, что деньги в долг все чаще берут люди со средним и небольшим достатком, причем часть полученных средств они пускают на погашение уже существующих займов. В результате у многих клиентов могут возникнуть реальные трудности с возвратом средств. А это, в свою очередь, может отразиться на стабильности банков и кредитных учреждений.