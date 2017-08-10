О рекордном снижении кредитных ставок объявил Сбербанк

Сбербанк объявил о начале осенней акции по снижению ставок потребительских кредитов. Акция будет начала свое действие сегодня, 1 августа, и продлится до 14 октября включительно.

Известно, что минимальная ставка будет составлять 11,7 %. Одобрение такой ставки будет возможно при выдаче кредита от 300 000 до 1 000 000 руб. Кроме этого сообщается, что для данная акция при оформлении кредита будет действовать не только для нынешних клиентов Сбербанка, пользователей зарплатных или пенсионных проектов.

Акция призвана поддержать и повысить потребительский спрос населения. Уже сейчас от представителя банка известно, что выдача кредитов за период январь-июнь 2018 года превысила показатели прошлого года более, чем на 70 %. Это является абсолютным рекордом для этого временного отрезка.

Также о понижении ставок потребительских кредитов не так давно объявил Совкомбанк. Сейчас процентная ставка для кредитов от 100 000 руб. составляет от 9 до 14 % годовых. Комиссия на обслуживание кредита не предусмотрена. Оформлять личное страхование или нет, заёмщик решает самостоятельно. Это не будет влиять на его процентную ставку.