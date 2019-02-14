«Ледяной Байкал поддался трещинам» сообщает служба МЧС

«Заледеневшие покровы озера начали двигаться, южная половина водохранилища уже потрескалась, что в свою очередь привело к выходу воды из-под толщи льда» сообщают сотрудники МЧС.

Дистанции ледяных трещин идут от села Ореховая к посёлку Мангутай, аналогичным образом трещины проходят от Утулика до Байкальска. Экскурсионный маршрут, пользующийся популярностью у туристов «Старая-Ангасолка-Слюдянка», также встретил весну, выходом воды из под покрова льда. Ранее сообщалось, что водохранилище вошло в тройку самых популярных туристических мест в России. Туристы приезжают полюбоваться величием Байкала зимой, и ради лайков для своих фотографий в социальных сетях, выходят на заледеневший покров озера.

Спасатели предупреждают туристов о закрытии ледовых походов по территории озера Байкала в связи с наступлением весны.