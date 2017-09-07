Уфологи: Байкал скрывает на своем дне ледяных пришельцев

Уфологи уверены, что «конкурирующая фирма», конспирологи, с помощью проблемы Нибиру скрывают от людей вполне реальную космическую угрозу, таящуюся на дне Байкала.

По их словам, самое глубокое озеро Земли связывают с многочисленными аномалиями, которые современная наука не в силах объяснить. Тем не менее, разгадка кроется на дне тектонического водоема. Уфологи уверены, что на дне Байкала расположились военные базы так называемых ледяных пришельцев. Они считают, что NASA и другие родственные структуры имеют информацию об этих существах и их поселениях, однако не собираются разглашать ее.

В качестве доказательства своей теории сторонники «инопланетной заселенности» Байкала называют многочисленные следы, которые были найдены на дне озера. А также воронки, периодически возникающие на поверхности воды. Кроме того, необъяснимые круги на льду Байкала могут быть ничем иным, как следами взлета тарелок.

К своим союзникам уфологи причисляют местных жителей. По их словам, люди, живущие с Байкалом бок о бок много лет, знают о его «странностях» и разделяют уверенность, что они имеют космическое происхождение.