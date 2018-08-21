Суд Южной Кореи приговорил к тюремным срокам российских моряков

Приговор в (2,5 года тюремного заключения) вынесли судовладельцу «Палладия», капитан танкера получил год тюремного срока, 10 месяцев судьи дали трём морякам судна, старший механик корабля отделался условным сроком.

По окончанию суда, консул России Роман Быков объявил «у российских моряков будет возможность подать апелляцию на вердикт корейского суда, до начала осуществления приговора, на днях следующей недели». Российские дипломаты собираются навестить, приговорённых, в ближайшие дни. В данный момент российские мореплаватели находятся в стенах следственного изолятора. Стоит вспомнить, что «Палладий», был задержан в порту Южной Кореи летом 2018 года.