Застрявшие в Корее российские моряки надеются попасть домой с помощью генконсульства

Пятеро моряков с танкера «Палладий», который арестован в южнокорейском порту Пусан, просят российское диппредставительство и свой профсоюз помочь им вернуться в Россию.

Николай Суханов, глава дальневосточного отделения профсоюза моряков рассказал, что у этих членов экипажа «Палладия» вот уже два месяца как закончились контракты. Но моряки по-прежнему не получили полный расчет, а судовладелец, компания «ДальТранс», под разными предлогами отказывается списать их на берег. Чтобы помочь морякам вернуться домой, профсоюз собирается обратиться в транспортную прокуратуру.

В то же время, в генконсульстве России в Южной Корее сообщили, что в среду на «Палладий» выедет их сотрудник для встречи с моряками.

Напомним, в конце июня местные власти Пусана задержали судно «Палладий» после того, как часть экипажа пожаловалась в Международную организацию транспортных рабочих на большие долги по зарплате. Тогда озвучивалась сумма в четверть миллиона рублей.