Жители Приморского края собирают подписи, для закрытия свиных фирм в Спасском районе

Люди, проживающее в Спасском районе Приморья, далеко не в восторге от расположенных вблизи от их жилищ, комплексов для выращивания свиней. Жители часто жалуются на отвратительный запах исходящий от свиноферм и плохое самочувствие.

Экологи поддерживают местных жителей. Ведь отходы производства приносят только вред окружающей среде. Со слов жителей Спасского района «Когда свиные туши сжигают, смрад стоит невыносимый, а предприятия то всего в пяти километрах от нас».

Но на этом бедствия жителей не закончились. Урожай с каждым годом все хуже (пропадают и вянут морковка, свекла, помидоры), речка загрязнена (гибнут раки, лягушки, цапли, а также прочая живность). «Вредят нам эти свинокомплексы» жалуются местные жители.

Владелец предприятия от комментариев на камеру отказался, сказав лишь, что всех животных уничтожили ещё в январе, в связи с эпидемией ящура постигшего животных и обсуждать тут больше нечего. Жители фермы не согласны, они уверены, что комплекс скоро вновь возобновит работу. А возводимый рядом свинокоплекс другого предпринимателя, будет так же приносить одни лишь проблемы.

К жалобам жителей, прислушалась прокуратура, и с проверкой отправилась на предприятие. Проблемы были временно устранены, однако ненадолго, жители вновь намерены идти до последнего и добиться закрытия свиноферм.