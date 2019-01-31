В Челябинске педиатр выписал годовалому ребёнку рецепт от 1919 года

Это действительно так. Казус случился, благодаря тому, что был использован бланк, напечатанный ещё во времена СССР.

В итоге, работающий в Челябинске врач-педиатр выписал годовалому ребёнку достаточно необычный рецепт. Речь о том, что медик датировал его 1919-м годом.

Видимо, Минздрав СССР в советские времена напечатал бланки рецептов с запасом. Чтобы хватило надолго. На бланке первые две цифры года были указаны не «20», а «19». Также отмечено, что утверждение этой формы было произведено в 1988 году.

Врач «на автомате» дописал две последние. В итоге, формальной датой рецепта можно считать 4 мая 1919 года. На это несоответствие обратил внимание отец ребёнка и незамедлительно выложил фото в своём аккаунте в Facebook.

В сопроводительном тексте он отметил «основательность» советских времён. Уже нет той страны, а она постоянно напоминает о себе. В том числе, и в Челябинске.

К врачу отец ребёнка не имеет никаких претензий. Педиатр работает с тем, что имеется в его распоряжении. А ритм работы такой, что вглядываться в цифры на каждой бумажке времени просто нет.

Впрочем, как шутят в Сети, страшного ничего не произошло. Мы русские – вечные. Следовательно, век – туда, век – сюда, совершенно не принципиально. Тем более, что и советская медицина, как теперь признаёт всё большее количество граждан, была, действительно, лучшей. Наверное, и бланки более качественные, раз сохранились до сих пор.