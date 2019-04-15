Жителей села в Пермском крае приглашают на субботник по сбору человеческих останков

В одной из социальных сетей появилась фотография объявления, в котором говорилось, что жителей села Крюково Еловского района Пермского края приглашают на субботник «по сбору человеческих останков на берегу реки Камы».

Как оказалось, это не шутка, а мероприятие проводится в поселке с 2012 года. Организаторы необычного субботника рассказали, что водоем размыл братскую могилу времен Гражданской войны начала прошлого века, и теперь весь берег усеян человеческими костями.

Субботник проходит ежегодно. Жители собирают черепа и кости, чтобы потом похоронить их на местном кладбище. По словам участницы мероприятия, раньше удавалось собирать целые мешки останков, постепенно количество костей сокращается.

Субботником ранее активно интересовались в районной прокуратуре, но официально никто уборку не запрещал.