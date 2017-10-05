Дату похорон журналиста Сергея Доренко объявят 10 мая

9 мая в центре Москвы наступила смерть 59-летнего известного российского журналиста Сергея Доренко. Недомогание во время управления мотоциклом привело к трагедии. Версия смерти от острой сердечной недостаточности пока остаётся предварительной.

Точная причина трагедии будет известна только после вскрытия, отмечают медики.

Сергей Доренко был одной из самых известных персон медиапространства стран СНГ. Он был лидером по количеству увольнений с телевидения, куда пришёл работать в 1985 году. И уже в 1990 году его серия репортажей об антисоветских настроениях в Прибалтике, показанных в программе «Время», вызвала сильный резонанс. Журналиста увольняют. Однако Сергей Доренко снова возвращался на ТВ каждый раз после очередных скандалов, связанных с его журналистской деятельностью. Не обошлось даже без противостояния с ФСБ, когда в конце 90-ых на телевидении вышел репортаж Доренко о теневом бизнесе силовиков. История снова закончилась увольнением.

Точную дату похорон Сергея Доренко объявят сегодня. Известно, что журналиста похоронят на Троекуровском кладбище в российской столице.