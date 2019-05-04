Врачи: Постоянное ношение черной одежды вредит психологическому состоянию россиян

Специалисты утверждают, что сейчас световой день начинается поздно, а заканчивается рано. Серая или тёмная цветовая гамма в России длится обычно до лета. Из-за того, что всё вокруг такое «мрачное», люди начинают страдать сенсорной депривацией.

Врачи объяснили, что сенсорная депривация – это частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один или более органов чувств. Ученые уже доказали, что это состояние приводит к подавленному настроению и снижению когнитивных способностей. Таким образом, черная или серая одежда только быстрее доводит россиян до «состояния уныния».

Кроме этого, тёмная однотонная одежда весьма неблаготворно влияет на психику человека. Особенно сенсорная депривация вредна для детей, чей мозг ещё только развивается. Недаром специалисты рекомендуют красить детские комнаты в яркие цвета.

Что бы избежать «состояния уныния» врачи советуют одеваться в более яркие цвета.



