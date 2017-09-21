«Я такого ещё не видел»: Впечатлениями от «облезшего» Renault Logan поделился владелец

По словам водителя, ЛКП французского автомобиля не выдерживает никакой критики, поскольку краска буквально «отваливается» на глазах.

В одном из автомобильных сообществ соцсети «ВКонтакте», водитель пожаловался, что уже хочет купить себе Volkswagen Polo с пробегом, лишь бы только избавиться от своего Renault Logan. При этом, автомобилист заметил, что уже неоднократно ему попадались «Логаны» с отвратительным качеством лакокрасочного покрытия, из-за которого машина производила впечатление «облезшей».

«Я такого ещё не видел», – шокировано заявил владелец проблемного Renault Logan, продемонстрировав, во что превратился кузов славного некогда автомобиля. Несмотря на наличие оцинковки, краска огромными кусками отваливалась с крыльев и боковых порогов, ржавчина также проступила на множестве кузовных элементов, что стало ещё большим сюрпризом для водителя, так как «Логан» ещё не такой уж и старый.

«Как-то на уровне нашей Шёстерки 25-летней, удивительно», «Я такого ещё не видел», «Задние арки вообще мрак, после каждой мойки приходится подкрашивать», – автолюбители в сети не ожидали, что кому-либо может так сильно не повезти с Renault Logan, что он захочет его продать.