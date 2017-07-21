В сеть попали первые фото кросс-седана Renault Logan Stepway

Французская машиностроительная компания Renault вывела на дорожные тесты предсерийные прототипы кросс-версии седана Renault Logan. Новинке могут присвоить приставку Stepway.

Новинку представят в конце августа в рамках Московского автосалона. Приподнятый седан Renault Logan поборется за клиентов с российской LADA Vesta Cross. Автомобиль обзаведется 195-миллиметровым клиренсом и рядом изменений в экстерьере и интерьере новинки.

Сообщается, что в первый раз автомобиль заметили на дорогах в Тольятти. При просмотре фото можно увидеть, что кросс-версия седана Renault Logan получила пластиковый защитный обвес и немного переработанные бампера. В них могут встроить хромированные планки, которые имитируют защиту днища.

Подкапотное пространство автомобиля займет 1,6-литровый бензиновый агрегат, работающий в тандеме с вариатором. Новый Renault Logan Stepway первоначально выйдет на российский авторынок, но в компании думают о расширении географии продаж модели.