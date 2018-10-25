Россияне пересели на новый вид транспорта

С начала 2019 года уровень продаж электросамокатов на российском рынке постоянно растет, что связано с удобством и доступностью данного вида транспорта.

Причиной такой популярности эксперты считают доступную цену, поскольку средняя стоимость варьируется от 15 тысяч рублей. Так же заметили, что он прост в использовании, нежели велосипед, ролики и гироскутер.

Большая масса людей перестали пользоваться общественным транспортом, пересев на электросамокаты. И это оправдано − данные аппараты могу развивать скорость от 40-50 километров в час.

По данным интернет-магазина «М. Видео», цена на взрослые модели составляет от 13 тысяч до 50 тысяч рублей, модели для детей от 6 тысяч до 17 тысяч рублей. Сегодня приобретают самокаты не только дети, как это было ранее, сейчас чаще их покупают взрослые люди, как замену автобусам и автомобилям. Многие сервисы по доставке товаров, пересели на электросамокаты, поскольку данное средство очень экономит деньги и время.

Многие развитые страны уже давно используют данный вид транспорта, опираясь не только на удобство данного средства, а и на сохранение окружающей среды.