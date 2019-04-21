В Москве археологи обнаружили клад времён Василия Тёмного

Его нашли при проведении работ по благоустройству, осуществлявшихся на территории Спасо-Андроникова монастыря. Теперь в нём находится Музей древнерусской культуры и искусства им.Андрея Рублёва.

В Москве, работающие в старинной её части археологи, обнаружили клад, относящийся к временам правления Василия Тёмного. Тогда же жил и творил Андрей Рублёв, являющийся самым знаменитым русским иконописцем.

Самая крупная из монет называется деньга. Её отчеканили в Москве в XV веке, Точнее, в начале второй его четверти. Это времена, когда правил великий князь Московский Василий II, получивший прозвище Тёмного.

Деньга – это достаточно крупная монета. Её обладатель мог пропитаться на неё в течение нескольких дней

Помимо того, археологи обнаружили три пула. Так назывались медные монеты. Дата чеканки самой старой из них – 1530 год. Тогда правил уже Василий III.

Ещё две денежные единицы относятся ко временам правления его сына. Это был Иван Грозный.

Монеты будут отреставрированы и после этого сберегаться в музейных фондах.

Археологи считают, что этот клад может повлечь за собой проведение новых интересных исследований.

Сейчас на территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря выполняются работы по благоустройству. В частности отводятся воды от фундамента. Вот при их выполнении и обнаружили находки.

Если подтвердится первоначальное предположение о том, что деньга относится к временам Василия Тёмного, это вызовет большой интерес у многих музеев.

Этот мужской монастырь в 1350-х годах основал московский митрополит Алексий. Затем на его территории был возведён белокаменный Спасский собор. Сейчас он самый древний из всех храмов, сохранившихся в Москве.

Монастырь закрыли в 1918 году. После этого он был частично разрушен. Восстанавливать его начали в 1947 году после основания там Центрального музея древнерусской культуры и искусства. Ему дали имя Андрея Рублёва.