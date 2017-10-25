Археологи: Во Франции найден клад с чрезвычайно редкими монетами

Монеты весьма древние, самой старой из них – 587 лет, самой новой – 525.

Всего было найдено 34 монеты, из них 10 золотых. Археологи сообщили, что самая старая монета сохранилась с 1432 года, а самая новая с 1494. На монетах изображены портреты правителей Европы того времени: Людовик XI, Папа Иннокентий VIII, Папа Николай V, Галеаццо Мария Сфорца и другие. Клад был обнаружен во французском городе Дижон. Монеты были сложены в бронзовую коробку, которая была обнаружена под полом в одном их домов. О находке сообщили в газете Le Figaro.

Нумизмат Паскаль Лисррара, осмотрев монеты, высказался: все найденные монеты иностранные, за исключением двух (на которых изображен король Франции Людовик XI). Он также добавил, что вероятнее всего их владелец намеренно отсортировал и спрятал их.

Эксперты также выдвинули предположение относительно находки. Они считают, что владелец монет был аристократом, а спрятал он свои деньги потому, что король Карл VIII запретил «их» использование в 1490 году.

Историк Стефан Алекс сообщил, что «этой суммы» вполне хватило бы крестьянину, чтобы прожить несколько лет. Археологи, которые обнаружили клад, подчеркнули, что монеты очень редкие.

Отметим, что точное место археологических раскопок неизвестно, ведь не исключено, что владелец монет мог запрятать ещё какой-нибудь клад, а может и не один, а чёрные копатели могут присвоить находку себе.



