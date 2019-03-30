В Татарстане критически обмелели реки - Эксперты

В Куйбышевском водохранилище зафиксировано падение уровня воды на целых три метра. Это уже очень близко к тому, чтобы пересечь критическую отметку.

Как сообщают эксперты, в Татарстане в этом году критически обмелели реки Волга и Казанка. Прямо на их фарватерах образовались целые островки суши. Подобное обмеление замечено и на других реках Татарстана.

Проблема стал, воистину, масштабной. В Сызранском районе на реке с названием Уса произошла гибель всей рыбы и её икры. Помимо того, погибли раки и моллюски.

Официальная версия гласит о том, что из Жигулёвского гидроузла происходил сброс воды очень интенсивно и в значительном количестве. Чиновники, как оказалось, делали это вполне сознательно. Их опасение вызывала снежная зима, следствием которой мог быть сильный паводок.

Однако не все местные посетители Сети согласны с этим. Они утверждают, что в мае снег в регионе сошёл уже полностью. Угроза наводнения совершенно отпала. Однако, вода продолжала сбрасываться, видимо, планомерно и вполне продуманно. Общий сброс продолжался не менее двух месяцев.

Что это было, некомпетентность очередных «эффективных менеджеров» или продуманная диверсия, местные жители не могут дать ответа до сих пор.

В настоящее время сбросы воды посредством Жигулёвского гидроузла уже значительно уменьшены. Не заметить возникшей проблемы мог разве что слепой. Соответственно, приток воды в Волгу, Каму и Казанку существенно увеличился. Однако, это были уже сильно запоздалые действия для того, чтобы решить глобальную проблему.

Одна из них заключается, в частности, в том, что в Волге в этом году почти не будет рыбы. Это трудно себе представить, но в этом году, благодаря «умелым чиновникам» станет фактом.

Чиновники оправдываются тем, что в 2015 году было ещё хуже. Однако, эксперты уверены, что те лукавят. То, что произошло с нерестом рыбы в Татарстане в этом году, способно превзойти самые драматические прогнозы.

Согласно сведениям, предоставленным официальными властями, сброс воды уже заметно уменьшается. Сейчас за секунду он не превышает 14 тысяч кубических метров.

К концу июня предполагается достичь показателя в 4 тысячи кубических метров. Это уже, как говорят местные жители, «хлопанье ушами».

Многие из них живут тем, что приносит им река. Перестраховавшиеся чиновники, похоже, лишили их и этой возможности.

Чтобы в Волге исчезла рыба, это нужно было крепко «подумать». Понесёт ли кто из чиновников за это ответственность, вопрос, явно, риторический.